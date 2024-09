Canottaggio: il bottino dopo la trasferta in Lombardia. Canottieri Limite super. Ecco dieci medaglie

Dieci medaglie è il bottino complessivo con con cui la Canottieri Limite è tornata dall’impegnativa trasferta lombarda sul Lago di Corgeno, in provincia di Varese, dove si sono svolti il campionato italiano di società, il meeting nazionale allievi e cadetti e il trofeo delle Regioni. Nello specifico sono stati quattro gli ori conquistati, tutti nel meeting nazionale allievi e cadetti. Giorgia Piroddi, Alessia e Irene Coresti hanno vinto sia nel Quattro senza, facendo un equipaggio misto con Pontedera, che nel Quattro Con misto, imbarcazione completata da un portacolori del Vvf Tomei Livorno.

L’altro grande protagonista della società remiera limitese è stato Zeno Rizzo, capace a sua volta di salire per due volte sul gradino più alto del podio. Una prima volta vincendo la gara del Singolo Cadetti e una seconda imponendosi nel Quattro con insieme a coetanei del Pontedera, del Tritium di Trezzo sull’Adda e del Vvf Tomei. Gli altri giovani biancazzurri ad andare a medaglia sono stati poi Christian Buonocore, Samuel Hernandez, Daniele Bellucci e Pietro Bellini che hanno conquistato il bronzo sia nel Quattro con e nel Quattro senza Cadetti. Il risultato più importante, però, è quello ottenuto nel Due senza Under 18 femminile da Rebecca Lensi ed Emma Luchetti al Campionato Italiano di Società. Un terzo posto finale che assume ancora maggiore valore per il fatto che le due portacolori limitesi hanno soltanto quindici anni e ampi margini di crescita. Nella stessa specialità maschile, invece, Mattia Carboncini e Matteo L’Ala si sono dovuti accontentare della quarta piazza.

Anche per loro, però, valgono le stesse considerazioni fatte per le due compagne di squadra. Chiudiamo con il trofeo delle Regioni, dove i limitesi portano a casa due 2 argenti conquistati sui Quattro senza Cadetti maschile da Zeno Rizzo, e femminile da Giorgia Piroddi, Alessia e Irene Coresti. Sempre nella stessa competizione sull’Otto Cadetti Christian Buonocore e Samuel Hernandez si sono invece classificati terzi.