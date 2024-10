Canottaggio. Il trofeo Fattori cresce e diventa un evento europeo

La Canottieri San Miniato, da sempre esempio di vocazione internazionale nel mondo del canottaggio, rinnova il proprio impegno in ambito sportivo e sociale con una novità significativa. Il tradizionale trofeo Paolo Fattori, dedicato agli atleti con disabilità, ha deciso di evolversi in Tuscany is special un evento che da quest’anno punterà ad espandersi a livello europeo, promuovendo lo sport come strumento di inclusione e scambio culturale. Le due giornate, animate dall’entusiasmo e dall’energia dei giovani atleti, sono state arricchite non solo dalle competizioni in acqua ma anche da momenti di convivialità. I partecipanti infatti, hanno avuto l’opportunità di assaporare le specialità della cucina toscana con un’ampia offerta di piatti locali organizzata con cura dalla Canottieri San Miniato. Le gare, svolte tra sabato e domenica, hanno regalato momenti di grande entusiasmo e sano agonismo. Alla fine delle finali il primo trofeo è stato vinto da la Velocior di La Spezia, seguito dalla Adria di Trieste, terza classificata la Tevere Remo di Roma, quarta classificata la società Armida di Torino, quinta classificata la Canottieri San Miniato, sesta classificata la Sportlandia di Livorno e settima classificata il DLF Chiusi.