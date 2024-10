Canottaggio. Velocior protagonista alla Rowing Paralympic

Trecento atleti hanno partecipato alla Rowing for Los Angeles, organizzata al Parco del Valentino di Torino, per celebrare il 18° compleanno della Rowing for Paralympic Games, dalla Canottieri Armida. La Canottieri Velocior La Spezia, presieduta da Domenico Rollo, ha sposato questa filosofia di inclusione, amicizia e divertimento partecipando dal 2013 alla kermesse: dopo i preliminari con imbarcazioni Gig quattro di punta nella mattinata del sabato, il pomeriggio sfilata di tutte le società Special Olympics, con la presenza dei team europei provenienti dalla Scozia, Irlanda e Regno Unito, e poi via le gare di indoor rowing. Nella categoria femminile medaglie di argento di Alessia Bono, bronzo di Elisa Mastrini, ottimi piazzamenti di Marco Cardinali, Lorenzo Bonati, Leonardo Lancia, Federica Granato, Francesco Nieri, Riccardo Zambelli e Michele Fedi. La domenica mattina dopo le gare pararowing per le finali Special Olympics, il primo a scendere in acqua e conquistare la medaglia d’oro è stato l’equipaggio Velocior formato da Leonardo Lancia, Alessia Bono, Lucia Sortino, Cinzia Riccobaldi, con al timone Alessandro Lancia, che la spuntano sull’imbarcazione sempre Velocior timonata da Giorgio Mastrini con Federica Granato, Elisa Mastrini, Miriam Boutaoui e Pino Cocco.

Altra medaglia d’argento per Francesco Nieri, Marco Cardinali, Lucia Sortino, Gigi Pich, con al timone Paola Bertoli, e nell’ultima finale che ha visto la presenza del sodalizio spezzino del responsabile del settore tecnico Riccardo Mazzoni, con l’equipaggio composto da Riccardo Zambelli, Michele Fedi, Lorenzo Bonati, Gigi Pich, con al timone Maurizio Zambelli, che ha chiuso al secondo posto mettendosi al collo un’altra medaglia d’argento. Grande soddisfazione per la positiva trasferta da parte della capo delegazione spezzina Mariella Andreoni e da Giovanna Lattanzio, oltre che dal consigliere che segue il settore Canottaggio speciale della Velocior, Virgilio Benigni.

Marco Magi