Il capodanno di corsa dei podisti pistoiesi e della Valdinievole

Pistoia, 1 gennaio 2024 – I podisti di Pistoia, Montecatini e Pieve a Nievole inaugurano l'anno correndo. Sono stati veramente in tanti i podisti che hanno scelto di inaugurare il nuovo anno correndo; da Agliana gli associati alla Podistica Aglianese partendo dalla piazza principale hanno percorso le principali vie della città per soffermarsi per le foto ricordo nei parchi della città. Mentre da Pieve a Nievole un nutrito gruppo di RUN..DAGI e della Montecatini Marathon hanno corso fino alla piazzale antistante lo stabilimento termale di Montecatini il Tettuccio per la tradizionale foto ricordo.

La Montecatini Marathon ricorda che il prossimo appuntamento è per 21 gennaio con la Maratonina di Montecatini, la podistica Aglianese propone invece ben due appuntamenti per il 14 gennaio ad Agliana per "Scarpinata di granocchio" e per 11 febbraio la Maratonina di Agliana. Servizi fotografici a cura della Ets Regalami un sorriso.