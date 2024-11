’Cardinelli’, tutto pronto. Domenica a Pontelagoscuro

Attesa a Pontelagoscuro per uno degli appuntamenti podistici più amati dai ferraresi. Si tratta della 45sima edizione del ‘Memorial Cardinelli’, manifestazione che si articolerà nell’arco di due giornate, sabato 23 e domenica 24 novembre. Appuntamenti organizzati da Uisp Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Nella prima giornata, si terrà un convegno. Inoltre, nel pomeriggio una partita ‘il calcio in amicizia’ in collaborazione con Fisdir e la seconda tappa del trofeo giovanile ‘Farina del mio sacco’. Domenica 24 novembre sarà la volta della mezza maratona e camminata non competitiva. I dettagli sono stati illustrati ieri nella sede municipale, presenti l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, la presidente Uisp Eleonora Banzi e il vicepresidente Uisp Andrea De Vivo. "Grazie e Uisp Ferrara per questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – che richiama in modo trasversale sport, cultura e inclusione. L’amministrazione comunale non può che elogiare questa attività che esalta la passione sportiva e insieme propone approfondimenti su disagio giovanile, promuove sani stili di vita, costruisce importanti momenti di inclusione per giovani praticanti sportivi con disabilità". Si parte sabato 23 alle 9.45 nella ‘Sala Estense’, con il convegno ‘oltre la fatica: affrontare l’adolescenza attraverso lo sport’, previsti l’intervento di esperti e della campionessa, Marta Bertoncelli, reduce dalle olimpiadi di Parigi. Si prosegue alle 14. L’appuntamento è al campo sportivo di Pontelagoscuro per ‘il calcio in amicizia’, triangolare di calcio in forma non competitiva organizzato da Polisportiva Putinati in collaborazione con Fisdir Emilia-Romagna. Alle 15 sempre al campo sportivo di Pontelagoscuro seconda tappa del trofeo giovanile podistico ‘Farina del mio sacco’. La storica gara del ‘Memorial Cardinelli’ si terrà domenica, ritrovo dei partecipanti, con le ultime iscrizioni e ritiro buste, dalle 8 in Piazza Bruno Buozzi, dove si terrà anche la partenza della mezza maratona alle 9.30.

Mario Tosatti