Cassani, protagonista in Croazia: "Nato con la passione dei motori"

C’era anche il pilota di auto imolese Mattia Cassani tra i protagonisti della ‘4H Endurance’ andata all’autodromo Grobnik, non lontano da Rijeka, in Croazia.

Il romagnolo, parte integrante di un quartetto di appassionati della specialità in arrivo anche dal Veneto e dalla Lombardia, è salito a bordo di una fiammante Fiat 500 Cup preparata dalla Rb Autoservice di Treviso. Il gradino più alto del podio nella classe riservata ai mezzi a quattro ruote fino a 1.600 di cilindrata e l’undicesimo piazza assoluta nella gara, su quaranta auto iscritte, ha ripagato i mesi di duro allenamento e lavoro di preparazione in officina.

"Da imolese, nasco con la passione per i motori – ha raccontato soddisfatto Cassani –. Dai go-kart alle auto da corsa. Ho preso parte anche all’ultima edizione del Minardi Day al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola a bordo di una Predator".

E ancora: "Questa squadra di piloti con esperienze precedenti nel mondo delle corse ha deciso di riunirsi per una competizione affascinante che esalta doti tecniche dei protagonisti e velocità dei bolidi – ha aggiunto –. Un banco di prova significativo per consolidare l’affiatamento di un team che nel 2025 avrà un calendario pieno di eventi. Siamo operativi per fornire, come scuderia, servizi di pista, test privati, assistenza piloti e servizio di noleggio auto nei migliori autodromi. Senza dimenticare la possibilità di creare un gruppo di persone con la passione per il motorsport".

Mattia Grandi