Anche tre forlivesi hanno preso parte alla squadra italiana Pianeta Volley Aprilia-Sharks che ha vinto a Rovigno, in Croazia, il primo Campionato del Mondo di Catch’n Serve Ball. Le neo campionesse sono Ilenia Bombardi, Oana Dima e Gerlin Alvarez, tre atlete e mamme appartenenti al Frampula che da anni giocano al Catch’n Serve Ball, il cachibol formato famiglia, diretto erede del mamanet, a metà tra pallavolo e palla rilanciata.

Promosso dalla Federazione internazionale del Catch’n serve ball, si è disputato in Croazia il primo campionato internazionale con 100 atlete provenienti da tutto il mondo, comprese due squadre miste per nazionalità, con giocatrici di Usa, Finlandia, Germania, Austria, Bosnia, Ucraina, Lettonia e Cipro. Queste due hanno battagliato per tre giorni contro formazioni di Croazia, Slovenia, Bulgaria, Cipro e Lettonia. L’Italia era presente con due team: Pianeta Volley Aprilia-Sharks, appunto, e Aics Lecce ed entrambe si sono fatte onore.

La formazione pugliese ha perso la finale per il 3º posto con quella cipriota dell’Omonia-Ormidias. Mentre le tre forlivesi Bombardi, Dima e Alvarez si sono aggiudicate il primo posto assieme alle compagne, superando 2-0 nella finalissima, la squadra lettone dello Skabargas.

u. b.