Catch’n serve ball, che festa. Aics Forlì e Frampula ai vertici

Si è tenuta in Puglia, tra il PalaFefe di Squinzano e il PalaVentura di Lecce, la prima edizione del campionato nazionale di catch’n serve ball – o meglio, la prima con la nuova denominazione ufficiale della disciplina sportiva in origine chiamata Mamanet –, manifestazione organizzata da Aics con la partecipazione di 28 squadre provenienti da tutta Italia.

Una competizione che ha portato grandi soddisfazioni e tanto divertimento alle società di casa nostra, visto che si sono date battaglia per il titolo Venere Aics Forlì e Gian Net Frampula. Alla fine la vittoria è andata alla squadra Venere Aics, allenata dalla coach Raffaella Ottobretti, in una finalissima decisa solamente nel terzo, tiratissimo set, giocato veramente al cardiopalma.

La società forlivese ha schierato anche una seconda squadra, Marte, alla fine classificatasi al 13º posto. Grande soddisfazione, dunque per la squadra Venere, ma anche per il Frampula che, dopo un solo anno di attività, è stata una delle pochissime realtà ad essere riuscita a iscrivere ben tre squadre alla manifestazione, rappresentando in maniera quindi degna Forlimpopoli e tutta la Romagna, piazzando due di queste sue squadre nelle primissime posizioni. In ogni caso ben quattro formazioni romagnole, tra le sei partecipanti alle fasi finali in Puglia, si sono piazzate nei primi cinque posti.

"Sono molto soddisfatta di tutto quello che stiamo facendo – spiega la presidente del Frampula, Lucia Minelli –, questo sport ci dà tante possibilità per stare insieme e divertirci, ma anche di impegnarci nel sociale. Dopo questa meravigliosa manifestazione nazionale che ci ha portato grandi soddisfazioni, siamo già al lavoro per un evento che disputeremo a Forlì, sabato 14 dicembre. L’obiettivo sarà raccogliere giochi e donazioni per il Natale del reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni".

Il catch’n serve ball è uno sport dedicato alla figura della mamma e in generale della donna, un misto fra pallavolo e basket, che permette a ognuna di accedere all’attività sportiva. Il Frampula, che vanta oltre 50 iscritte, si occupa di promuovere questo sport in tutta la provincia di Forlì-Cesena e ha appena dato avvio a un nuovo corso nelle palestre a Forlimpopoli, dove aspetta tante nuove partecipanto "per passar loro la palla".

Tra l’altro in Puglia è anche stata premiata la forlivese Erica Donadio quale miglior giocatrice della manifestazione. Per la prima volta, inoltre, hanno partecipato anche quattro squadre maschili, ma nessuna romagnola.

u. b.