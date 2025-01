Cavalieri in gran spolvero. Regolato il Capitolina

Cavalieri Union 30 Capitolina 22

CAVALIERI UNION: Magni, Castellana, Marioni, Nistri (74’ Guidoreni), Fondi, Puglia, Renzoni, Righini (79’ Di Leo), Reali (12’ Conigli, 65’ Trivilino), Dalla Porta, Casciello (48’ Attucci), Ciampolini, Sassi (69’ Giagnoni) Giovanchelli, Rudalli (69’ Sansone). All: Chiesa.

CAPITOLINA: Romano, Rossi, Montuori, De Santis, Graziani, Colitti (55’ Mastrangelo), Pavolini (60’ Vannini), Montuori (55’ Parlati), Magnini (63’’ Castelnuovo), Benvenuti, Cerqua (55’ Zuin), Ragaini, Ungaro (44’ Coletti), Cini (63’ Ciocci), De Filippis; All: Marrucci.

Arbitro: Riccardo Bonato, Ass1: Celli Massimo, Ass2: Barbagli Marco.

Marcatori: 3’ m Castellana tr Puglia (7 a 0), 23’ m Benvenuti (7 a 5), 28’ cp Puglia (10 a 5), 37’ m Cini tr Romano (10 a 12), 42’ m Nistri tr Puglia (17 a 12), 51’ m Ragaini tr Romano (17 a 19), 57’ cp Puglia (20 a 19), 69 cp Romano (20 a 22), 72 cp Puglia (23 a 22), 79’ m Righini tr Puglia (30 a 22).

"Ho visto un’ottima risposta da parte dei ragazzi, soprattutto per quel che riguarda la concretezza. Quel che abbiamo preparato ha funzionato, siamo riusciti a mantenere alta la concentrazione e a limitare gli errori". Coach Alberto Chiesa ha così commentato il 30-22 che i suoi Cavalieri Union hanno imposto al Capitolina, centrando così la terza vittoria stagionale in campionato (la prima per quel che riguarda il nuovo anno). Un incontro andato in scena ieri al Chersoni, valido per la decima giornata di Serie A, che coincideva peraltro con la quattrocentesima presenza da professionista di Lorenzo Giovanchelli. Una ricorrenza che "Giova", cresciuto nei "vecchi" Cavalieri e tornato alla base qualche stagione fa, ha festeggiato nel migliore dei modi. Se nelle scorse uscite i "tuttineri" hanno talvolta peccato nella gestione dei momenti-clou del match, stavolta tutto è andato per il meglio: nemmeno quando, dopo la meta iniziale di Castellana, i laziali hanno messo la freccia in due occasioni, il gruppo ha perso la calma. E la costanza ha pagato, consentendo a capitan Puglia e soci di conquistare quattro punti. Grazie a questo successo, i Cavalieri restano ottavi in classifica nel girone 1, ma salgono a quota 17 e si portano ad una sola lunghezza proprio dal sodalizio romano (settimo). Il prossimo fine settimana gli uomini di Chiesa giocheranno in Veneto contro il Rugby Paese dell’ex-Cavalieri Leonardo Della Ratta.

Giovanni Fiorentino