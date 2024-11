Cavalieri, beffa in extremis: al Chersoni passa il Petrarca

Prato, 2 novembre 2024 - Capitan Puglia aveva portato avanti i suoi, scrivendo quello che sembrava l'epilogo più romantico per la rimonta che il gruppo stava portando a termine dopo aver colmato ben ventiquattro punti di svantaggio. La beffa è tuttavia arrivata a pochi secondi dalla fine: a far festa alla fine è la seconda squadra del Petrarca Padova in virtù del 30-29 finale, con i Cavalieri Union hanno incassato la quarta sconfitta consecutiva in campionato e devono accontentarsi di aggiungere solo 2 punti al loro bottino (salendo così a quota 3 nella classifica del girone 1 di Serie A). Il match svoltosi al Chersoni ha premiato i veneti al fotofinish, con gli uomini di coach Alberto Chiesa che dovranno sfruttare al massimo la sosta per ricaricare le batterie. E far sì che il primo successo stagionale possa arrivare contro il Cus Milano a Iolo, il prossimo 16 novembre.

CAVALIERI UNION: Puglia, Castellana, Nistri, Pancini, Magni, Fattori (41’ Fondi), Puglia, Renzoni (71’ Bencini), Dalla Porta (53’ Facchini), Ciampolini, Reali, Mardegan (53’ Righini), Casciello, Dardi, (45’ Jankarashvili), Giovanchelli, Rudalli (45’ Sansone); All: Chiesa

RUGBY PETRARCA: Della Silvestro, Nardo, Ioannucci, Destro (57’ Bisaglia), Filippi, Benvenuti, Raccanello, Lucas (57’ Scappato), Goldin, Tognon (63’ Giaccarello), Bonfiglio, Telandro, Monti (59’ Pidone), Bovo (59’ Baldo), Fioriti; All: Maistri

Arbitro:Daniele Pompa, assistito da Luca Giurina e Luigi Sylos

Marcatori: 12’ m Nardo tr Della Silvestra (0 a 7), 24’ m Filippi (0 a 12), 31’ m Ioannucci tr Della Silvestra (0 a 19), 35’ m Nardo (0 a 24); 42’ m Reali tr Puglia (7 a 24), 47’ m Fondi (12 a 24), 65’ m Pancini tr Puglia (19 a 24), 68’ cp Della Silvestra (19 a 27), 73’ m Facchini tr Puglia (26 a 27), 78’ cp Puglia (29 a 27), 80’ cp Della Silvestra (29 a 30)

G.F.