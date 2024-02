Cavalieri vicini alla vetta: "Sarà un derby d’attacco"

Vincere, per conquistare la dodicesima vittoria stagionale e per assaporare il primo posto della classifica del girone 3 (almeno per ventiquattr’ore). E’ l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno il derby contro l’Unione Rugby Firenze, nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A che prenderà il via alle 15.30 odierne al Chersoni di Iolo. Un derby che gli uomini di Alberto Chiesa affrontano da favoriti, alla luce della seconda posizione in graduatoria (a cinque punti di distanza dalla capolista Lazio) e del successo ottenuto all’andata contro i ’cugini’ fiorentini.

Ma a predicare calma è Matteo Renzoni (nella foto), ormai uno dei veterani del club a dispetto dei soli 25 anni che compirà a breve. "Affrontiamo una partita particolare, come succede ogni volta che c’è un derby. Probabilmente arriviamo da favoriti, ma in realtà non significa poi tanto, perché in questo tipo di gare può succedere di tutto – ha commentato il mediano di mischia che ha debuttato con i Cavalieri ormai sette anni fa – non vogliamo certo subire passivamente la pressione degli avversari. Il nostro obiettivo è quello di imporci, cercando di contrastare la loro fisicità. Sappiamo che UR Firenze è una squadra capace giocare per linee dirette, dunque starà a noi mettere in atto tutte le contromisure difensive per poi costruire un efficace piano di gioco in attacco". Il confronto con la franchigia fiorentina è uno snodo importante per il prosieguo della stagione. Il girone di ritorno infatti è appena iniziato, ma il gruppo allenato da coach Chiesa guarda avanti. E Renzoni carica i suoi, ricordando i passi avanti compiuti nel corso degli anni e ricordando la possibilità di migliorare ulteriormente i risultati più che positivi della scorsa annata. "Rispetto allo scorso anno siamo per il 90% gli stessi che hanno giocato il campionato 2022/23 – ha concluso – però abbiamo molta più esperienza sulle spalle, grazie anche a partite dure come quelle con la Lazio o come le semifinali con il Vicenza che hanno alzato il livello di consapevolezza in ognuno di noi. Se a maggio riusciremo ad arrivare ai playoff, sono sicuro che potremo recitare un ruolo da protagonisti".

Giovanni Fiorentino