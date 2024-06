Cento chilometri del Passatore, le due modenesi all’arrivo. Neviani e Venturelli ’ultrapodiste’

Cento chilometri del Passatore, di corsa da Firenze a Faenza: la regina delle ultramaratone, che divide i centisti dagli altri. Una gara leggendaria che ha visto i nostri colori splendere, grazie soprattutto ai fratelli Gennari, che ancora attira un ristretto e coriaceo gruppo di ultrapodisti modenesi. L’edizione 2024 (26 maggio) ha visto all’arrivo, con gli altri 2.643 atleti, due nostre ragazze note come organizzatrici e responsabili di gruppi podistici. Le due ’presidentesse’, quella attuale della Guglia Sassuolo, Emilia Neviani (foto a destra), e quella che ha retto fino a pochi mesi fa la Formiginese, Francesca Venturelli (foto a sinistra). Due figli (maschio e femmina) a testa, due belle figure dello sport modenese. Emilia, impiegata in una ditta di trasporti, è alla seconda esperienza nella 100; ha concluso la sua fatica in 13 ore e 33’ insieme al carpigiano Dino Muzzioli, migliorandosi di oltre un’ora e mezzo sul 2019. Francesca, che lavora in una ditta di smalti ed è preparatrice atletica, doveva partecipare (insieme a Serena Ambra e Christian Sassatelli) nel 2023, quando l’alluvione cancellò la manifestazione; allora andò volontaria a spalare il fango. Appuntamento rimandato al 2024, quando grazie ad un’eccellente preparazione ha concluso in 9h48’ al114 posto, 14 di categoria. Non solo, Francesca è giunta seconda al Trittico di Romagna, che premia i migliori ’finishers’ della Maratona del Lamone, 50 chilometri di Romagna e Passatore.

Giuliano Macchitelli