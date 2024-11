Centro karate Rimini-Cervia. Oro per Vallorani nel kata. Terzo posto per Crosara

Il Centro karate Rimini-Cervia ha ottenuto ottimi risultati all’Open Internazionale di San Marino, gara che ha visto la partecipazione di 563, atleti, con i suoi tre rappresentanti allenati dai Maestri Livio Montuori, Gianpaolo Vallorani e Simone Montuori. Davide Vallorani, classe 2013, ha gareggiato nella specialità del kata (forma) conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campione internazionale. Nella specialità del kumite (combattimento) ha invece vinto una serie di incontri che lo ha portato a disputare la finale per il terzo posto, classificandosi quinto. Molto bene anche Vittoria Crosara, classe 2005, vincitrice del bronzo nella specialità del kata (forma) categoria Under 21 ed ha disputato la finale per la medaglia di bronzo sempre nel kata categoria Senior, classificandosi quinta. Stesso piazzamento per Letizia Fede, classe 1997, arrivata a disputare la finale per la medaglia di bronzo nel kata categoria Senior.