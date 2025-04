Cesare Borlenghi della Canottieri Limite ai prossimi Europei Under 19 di canottaggio

Ai prossimi Europei Under 19 di canottaggio a fine maggio in Polonia ci sarà anche un atleta della Canottieri Limite. A staccare il pass per la competizione continentale è stato Cesare Borlenghi nel recente Meeting Interregionale Nord, che quest’anno ha sostituito il convenzionale primo Meeting Nazionale poiché il centro remiero di Piediluco è chiuso per lavori di ammodernamento. Il giovane portacolori della società remiera più antica d’Italia è riuscito a strappare la convocazione azzurra, grazie al quarto posto ottenuto nel Due senza Under 19 insieme a Roberto Strazzulla della Canottieri Sampierdarena, col quale Borlenghi sta preparando la barca da diversi mesi.

Le buone notizie da Gavirate per i colori biancazzurri non finiscono però qui. Con il Due senza Under 17, infatti, Mattia Carboncini e Matteo L’Ala si sono messi al collo una bella medaglia d’argento. Un risultato che ha dimostrato la loro enorme crescita rispetto alla scorsa stagione, con la quale fanno ben sperare per i prossimi eventi nazionali.

Per quanto riguarda gli altri equipaggi limitesi scesi nelle acque lombarde, sedicesima piazza per il Due senza di Rebecca Lensi ed Emma Luchetti, che invece di gareggiare nella loro categoria Under 17 hanno deciso di misurarsi con le atlete Under 19 per provare a coronare il sogno europeo, purtroppo sfumato.

Viaggio a vuoto invece per tutti quei ragazzi e ragazze che avrebbero dovuto gareggiare la domenica, quando tutte le regate in programma sono state annullate per il forte vento. Per la Canottieri Limite, non si sono quindi potuti classificare l’Otto con Under 17 maschile (Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, Alessandro La Rosa, Fabrizio Rossi, timoniere Francesco Urso), il Quattro con Under 17 maschile (Tristan Loparco, Stefano Della Rossa, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, timoniere Francesco Urso), il Quattro senza Under 17 femminile (Emma Luchetti, Rebecca Lensi, Alessia e Irene Coresti) e Cesare Borlenghi nel Quattro senza Under 19 misto con Sampierdarena.