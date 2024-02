Ciao Europa, inavvicinabile Barcellona. Sonora sconfitta del Forte in Champions

BARCELLONA (Spagna) – Netta sconfitta a Barcellona (6-0, primo tempo 3-0) per il Porsche Centre Forte dei Marmi nella quinta giornata del gruppo A di Champions League. Una sconfitta che consente ai catalani di accedere ai quarti di finale con un turno di anticipo e praticamente elimina i versiliesi, anche se manca ancora la partita interna contro il Barcelos del 29 prossimo.

Padroni di casa ancora privi di Matias Pascual, infortunatosi mesi fa e mai schierato in questa stagione. Tutti disponibili per Alessandro Bertolucci. Inizio equilibrato. Il Barça impegna Gnata con Rodriguez al 3’ e Forte che fa altrettanto con i due tiri di Compagno neutralizzati da Fernandez all’8’. Fra 10’ e 11’ la svolta con due reti dei padroni di casa in meno di 30", la prima segnata da Rodriguez su assist di Llorca e la seconda da Llorca servito da Pau Bargallò. I versiliesi accusano il colpo e, dopo l’occasione di Ambrosio parata (12’), Gnata viene tenuto sotto pressione da Panadero (14’ e 16’) e Grau (15’). Il fronte offensivo sinistro è quello più redditizio per attacchi dei catalani. Nel finale ci sono due occasioni per Torner (21’ e 23’) parate da Fernandez e il 3-0 di Rodriguez che, dopo due parate di Gnata, fa centro al terzo tentativo in successione (24’).

Nella prima parte della ripresa il Barcellona gestisce il vantaggio concedendo poco a un Forte che non riesce mai a mettere sotto l’avversario a livello di gioco. Al 9’ Llorca segna al volo su passaggio di Marc Grau. La doppia replica di Compagno (11’) viene annullata da Fernandez e nel finale i blaugrana colpiscono in maniera spietata: al 23’ segna Grau con una conclusione dal limite e al 24’ Llorca trasforma il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Ambrosio. La squadra di Bertolucci deve subito mettersi alle spalle questa battuta a vuoto. Domenica c’è infatti la difficile trasferta di Valdagno e in campionato non sono ammesse distrazioni, visto che il Trissino è sempre a distanza piuttosto ravvicinata.

G.A.