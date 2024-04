Ciarpaglini e Lombardi. Due trionfi nel Muay Thai

Risultati di grandissimo prestigio per due atleti fiorentini nella disciplina sportiva del Muay Thai, sport nazionale tailandese (un particolare tipo di boxe che consente di poter colpire l’avversario con pugno, calcio, gomito e ginocchio). Ludovica Ciarpaglini ha conquistato il titolo di campionessa intercontinentale Iska, peso -59 kg, vincendo la competizione Muay Thai che si è recentemente svolta a Pisa. Ludovica fa parte del ranking mondiale Wbc, Iska, Wmo e svolge l’attività a livello professionistico disputando vari match durante l’anno in Italia, Europa, Thailandia e nel mondo.

"Svolgo questo sport - fa presente Ludovica Ciarpaglini - dal 2016 con passione nata per calmare i fuochi ardenti dell’adolescenza. Poi è nato l’amore per questa disciplina e la partecipazione a gare sempre più importanti che sono diventate il mio principale scopo di vita. Tante le soddisfazioni e anche qualche difficoltà da superare. Fra i prossimi appuntamenti in Thailandia il 26 luglio sull’isola di Krabi, accompagnati dal maestro Francesco Malatesta".

Davide Lombardi è l’altro campione fiorentino, 26 anni, che ha conquistato pochi giorni fa a Lecce il titolo italiano -70 chili k1 Fight Code Rules. Entrambi gli atleti sono seguiti e allenati da Mirco Mugnaini e svolgono l’attività presso la palestra Accademia Rua 67, in via del Madonnone 47, che è nata principalmente per lo svolgimento di due discipline sportive: il Muay Thai e il Brasiliano Jiu Jitsu. Gli istruttori sono Mirco Mugnaini e Francesco Braccini, che è il presidente dell’Accademia Cintura Nera Bjj e in passato medaglia di bronzo ai campionati europei. La palestra svolge anche attività di boxe e lotta libera a livello non agonistico, grazie a sponsor come Brandini e Toscana Aereoporti. Altro atleta di rilievo è Cosimo Leone Totaro che svolge combattimenti a livello professionistico.

"All’interno dell’Accademia riusciamo a svolgere anche attività sociali per adulti, bambini e donne - precisa la team manager Sabrina Ricci, coordinatrice dell’Accademia -. In Italia siamo associati all’Ente di promozione Csen come Associazione sportiva Rua 67 Firenze. Gli sport da combattimento sono in aumento come tesserati con circa un milione e settecentomila praticanti in Italia. A Firenze vantiamo circa 15 palestre e tanti appassionati di varie età".

Francesco Querusti