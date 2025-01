Podismo Il Parco Apuane sempre in evidenza. Andreea Lucaci trionfa al Trofeo Santo Stefano. Altri 5 podi assoluti

Podi assoluti e di categoria per il Parco Alpi Apuane nelle ultime gare del 2024, tutte in regione. Al 14° Trofeo Santo Stefano, gara di 13 km a Firenze, vittoria assoluta per Andreea Lucaci (nella foto), terzo posto assoluto per Jilali Jamali, secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60). Alla 70ª Coppa Santo Stefano, gara di 7,2 km a Vallecchia di Pietrasanta, vittoria di categoria per Luciano Bianchi (SM65) e terzo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50). Delude invece Enzo Russo. Nella gara elite buona prova di Stefano Bascherini (ottavo assoluto). Nella prima ’Corsa dei cipressi’, gara di 18,5 km a Monticchiello di Siena, terzo posto assoluto per Cosimo Debolini. Alla ’Corsa di Natale’ di Arezzo, terzo posto assoluto per Emanuele Fadda. Nella quarta tappa del circuito Urban Trail Valdilocchi di La Spezia, secondo posto assoluto per Martina Baratta. A Pistoia, alla manifestazione ’Americana in piazza’, vittoria di categoria per Enrico Piastra (SM50) e buona prova per Francesco Nardini. Alla ’Da cancello a cancello’ di Cecina secondo posto assoluto per Dario Sandroni.

ma.mu.