Ciatt Prato, primo pari. Un punto con Muravera

Un buon punto dopo due trasferte impegnative. Al rientro dalla doppia sfida in Sardegna il Ciatt Prato ha ritrovato fiducia e convinzione nei propri mezzi, mettendo a referto anche il primo pareggio stagionale e salendo a quota 1 nella classifica del campionato di serie A1 femminile di tennistavolo. Nella prima partita, contro Quattro Mori, le pratesi allenate da coach Alberto Vermiglio sono state superate per 4-1 dalle giocatrici sarde, al termine di una serie di sfide molto equilibrate che con un po’ di fortuna e attenzione in più avrebbero potuto anche fruttare punti al Ciatt. La russa Elizabet Abraamian, all’esordio in maglia cagliaritana, ha superato 3-0 Chiara Colantoni. Giorgia Piccolin ha poi rimesso in carreggiata il Ciatt superando l’ex di turno, Arianna Barani, per 3-1. Combattutissimo il match fra la romena Tania Plaian di Quattro Mori e la polacca Magdalena Sikorska del Ciatt Prato, che alla fine è stata sconfitta per 3-2. Niente da fare, poi, negli altri due match per Giorgia Piccolin, battuta 3-1 da Elizabet Abraamian, e per Chiara Colantoni, che con lo stesso parziale di 3-1 è stata superata da Tania Palian. Il riscatto delle pratesi è arrivato però in casa di TT Muravera, terminata sul 3-3. Partenza col turbo inserito per il Ciatt, che si è portato subito avanti grazie al successo per 3-1 ottenuto da Giorgia Piccolin contro Olga Vishnyakova. A suonare la carica per la formazione sarda ci ha pensato allora Olga Vorobeva, brava a superare 3-0 una agguerrita Chiara Colantoni. Di nuovo avanti le pratesi grazie alla bella vittoria per 3-0 di Magdalena Sikorska su Giulia Cavalli, ma poi ancora Vorobeva è riuscita a superare Giorgia Piccolin, imponendosi per 3-2. Altra battaglia quella fra Olga Vishnyakova e Magdalena Sikorska. Nell’ultimo incontro il successo per 3-0 di Chiara Colantoni.