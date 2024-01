Ciclismo. Al Buscherini ritornano ciclocross e mtb

Ultimi preparativi per la storica manifestazione di ciclocross che si svolge tradizionalmente a Forlì nel weekend della Befana. Domani si tiene, infatti, la 14ª edizione della classica manifestazione di inizio anno, che per l’occasione cambia nome: da questo 2024 sarà ‘ForCX – 1º Trofeo Città di Forlì’ e vedrà lo svolgimento sia della gara mtb riservata alla categoria amatori, sia della gara ciclocross per le categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Open e Master.

Sarà, come nelle precedenti edizioni, una vera e propria festa di ciclismo, capace di coinvolgere in una sola giornata oltre 400 persone. L’organizzazione – il patrocinio è del Comune – è come sempre affidata alla Us Forti e Liberi, storica società ciclistica forlivese, e a Zanetti Cicli, che curerà il campo di gara. La lunga giornata si svolgerà sul rinnovato e spettacolare percorso di 3 chilometri, all’interno del Polisportivo Buscherini, dove, grazie ai partner Edilesterni e Oema, saranno allestiti ostacoli artificiali e dossi, passaggi su tavole e altri a piedi: tutte situazioni tecniche con un lungo rettilineo, il tutto a immagine e somiglianza delle varie manifestazioni internazionali che proprio in questi giorni, in Europa centrale, stanno infiammando gli appassionati.

La gara, inserita anche nel circuito Adriatico Cross Tour, di cui è la 14ª e ultima tappa, è inoltre valevole quale Campionato Regionale per la categoria Esordienti e assegnerà punti Top Class per le categorie Master. Fanno da cornice alla competizione principale anche l’evento Wild child, in cui tutti i bambini presenti potranno pedalare sullo stesso percorso dei grandi, e un fornitissimo ristoro realizzato dal Bar Roby e Roy.

Il programma prevede quindi la prima partenza alle ore 9 con la mountain bike, dalle 10.30 le varie gare di ciclocross, fino ad arrivare alla Wild Child delle 14 e alle premiazioni, alle 14.30.

u. b.