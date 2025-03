Ciclismo, cambia anche il percorso. La Coppa Fiera di Mercatale anticipa di un giorno: si correrà il lunedì di Pasquetta

La Coppa Fiera di Mercatale Valdarno, frazione di Bucine, presenta un’importante novità.

In questa edizione: la corsa dopo tanti anni, per la prima volta, si disputerà il Lunedì Santo 14 aprile (non il Martedì Santo come era sempre avvenuto), ha comunicato l’organizzatore Fabrizio Carnasciali responsabile della organizzazione Polisportiva Mercatale Valdarno.

Questo cambiamento di data consentirà la presenza di un maggior numero di partecipanti, non essendoci in Italia nessuna gara di dilettanti il lunedì Santo.

In passato hanno partecipato alla Coppa Fiera oltre 400 atleti, dilettanti Under 23 ed Elite. Nell’albo d’oro figurano, fra gli altri, due grande corridori: Ivan Basso (ex campione del mondo e vincitore di due Giri D’Italia, detto Il Terribile), e Riccardo Riccò (soprannominato Il Cobra), che è stato poi squalificato a vita per doping. Il percorso dopo il Miravalle sale a San Marco (Moncioni), per poi’volare’ sul traguardo. Il percorso misura 137,7 km, con sei giri del circuito dell’erta del Caposelvi (oltre 20%) , che ha sempre fatto durissima selezione nel finale. Il circuito (km 22) da ripetere 6 volte si snoda da Mercatale, Montevarchi Ponte Leonardo, Levane, Caposelvi.

Nell’ultima tornata i corridori, giunti al Madonnino voltano a destra per il Miravalle, San Marco e picchiata per l’arrivo. La partenza alle 13, arrivo previsto intorno alle 17.

Giorgio Grassi