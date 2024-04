Ciclismo, la gran fondo del 2 giugno scatterà dai Giardini Margherita. Percorso e sicurezza, la nuova Dieci Colli

La Dieci Colli Arrow cambia percorso. Lo fa per dare il massimo dell’assistenza a tutti coloro che le hanno dato e le daranno fiducia, iscrivendosi all’edizione numero 28 in programma il 2 giugno.

Il cambiamento è stato deciso dall’organizzazione che fa capo alla Polisportiva circolo Giuseppe Dozza, dopo un recente monitoraggio delle strade. Tenendo conto che alcuni tratti non sono ancora perfettamente agibili, si è ritenuto di apportare diverse modifiche. Resta confermata la prova unica, con partenza e arrivo ai Giardini Margherita, la cui lunghezza è invariata (116 chilometri), con un dislivello totale aumentato a 2290 metri.

In uscita da Bologna, percorsa per alcuni chilometri la Val di Zena, i cicloamatori affronteranno la salita di Botteghino di Zocca, che poi scollina e scende verso Pianoro, che sarà proposta anche nella Cesenatico-Bologna del Tour de France, quasi un mese più tardi. Onorata la Grande Boucle, i partecipanti saliranno da Pianoro verso Zula e Loiano, transiteranno al 70° chilometro da Monghidoro, arriveranno a Monzuno per poi scendere dalle Provinciali 58 e 37 (via del Sasso). Dal territorio del Comune di Sasso Marconi la Dieci Colli rientrerà in quello di Bologna all’altezza del monumento ai caduti di Sabbiuno. Gli ultimi chilometri si snoderanno da Pieve del Pino alle vie dei Colli, di Gaibara, Monte Donato fino alla discesa di via Siepelunga, per rientrare ai Giardini Margherita dopo aver percorso via Sabbioni.