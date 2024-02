Ciclismo. Le due ruote sono entrate nel vivo. Baroncini 31° in Portogallo

Con la metà del mese di febbraio tutto è entrato nel vivo. Il ciclismo è in totale fermento e già si è corso molto nei luoghi più caldi del globo, dagli Emirati all’Australia o nel tepore del Sud della Spagna dove le squadre più forti hanno svolto buona parte della preparazione. Il ciclista più importante del territorio è naturalmente il massese Filippo Baroncini che corre il team World Tour (la serie A del ciclismo), UAE Team Emirates, premiato miglior team ciclistico al mondo nel 2023. Già campione del Mondo Under23, in questi giorni sta gareggiando in Portogallo nella Volta a Algarve che termina oggi e si è piazzato 31º nella cronometro di ieri. Sarà una delle sole 32 italiane che corrono in team femminili con licenza World Tour, la ravennate Sofia Collinelli con la maglia della svizzera Roland. Per lei un ottimo 8º posto nella prima tappa a Dubai del Giro degli Emirati dopo il buon debutto in Spagna (26ª) nel Trofeo Felanitx-Colonia. Ci sarà anche il faentino (classe ’98) Manuele Tarozzi tra gli Elite della VF Group Bardiani SCF Faizanè – dove resterà anche nel 2025 – e già il suo inizio di stagione è stato positivo con il 2º posto nella prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana.

Si è lanciata già lo scorso anno a livello Continental la formazione che ha base a Faenza ma rappresenta un po’ tutta la Regione: #inEmiliaRomagna, sempre sponsorizzata dall’azienda Technipes e sostenuta anche dall’Atp Servizi, come veicolo promozionale del territorio. Tra i 14 ciclisti (10 Under23 e 4 Elite) che parteciperanno alle gare anche i due faentini Pietro Dapporto, talento classe 2005 e, di un anno più vecchio, Nicholas Scarpelli. In campo femminile, oltre alla punta di diamante di Sofia Collinelli, occhi puntanti anche sul talento cristallino di Valentina Zanzi, poliedrica faentina fortissima anche in pista, specialità nella quale ha ottenuto diverse medaglie con le nazionali azzurre giovanili.

Per lei il 2023 non è stato un anno fortunatissimo dal punto di vista fisico e ha perso la parte iniziale della stagione ma non passa inosservato il suo trasferimento dalla formazione giovanile piacentina del Btf Burzoni, una tra le più forti a livello Juniores e il passaggio tra le "grandi" con l’Aromitalia Basso Vaiano del patron Stefano Giugni, lo stesso percorso compiuto a suo tempo da Sofia Collinelli. "Sono felice – ha detto la stessa Valentina Zanzi – di vestire i nuovi colori di questa formazione. Per il 2024, prima di tutto, spero di avere una stagione più fortunata e senza guai fisici, per il resto mi aspetto di crescere nel migliore dei modi, aiutando le mie nuove compagne di squadra e cercando di conquistare qualche bella soddisfazione personale".

Ugo Bentivogli