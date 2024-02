Ciclismo paralimpico: grandi novità per la corsa. La ’Due giorni del mare’ approda in centro

Grande novità per la ’Due giorni del Mare 2024’. La gara internazionale di ciclismo paralimpico per la sua 10ª edizione, in programma il 6 e 7 aprile, avrà come location il centro di Marina di Massa con partenza e arrivo davanti a Villa Cuturi e passaggio in piazza Betti. "Per noi della Ciclo Abilia è una grande soddisfazione – spiega la presidente Samanta Cavaldonati –. Dopo tanti anni di duro lavoro porteremo il nostro evento in centro, dove potremo dare la giusta visibilità ad atleti di ogni parte del mondo e a tutto il movimento paralimpico. Per noi organizzatori è un grande passo avanti che ci sprona a migliorare sempre più una gara nata con poche decine di atleti senza che nessuno conoscesse questa disciplina. Grazie al grande Alex Zanardi il movimento è cresciuto notevolmente. Oggi la ’Due giorni del Mare’ è una tappa fissa di inizio stagione per atleti super medagliati che devono testare la loro condizione fisica".

"Quest’anno – continua la presidente – abbiamo cambiato percorso anche perché la corsa sarà indicativa per le ParaOlimpiadi di Parigi e la Coppa del Mondo di Zurigo. Il sabato ci sarà la prova in linea e domenica la cronometro su un percorso di 5 km molto più tecnico e impegnativo, con rilanci e scatti. E’ piaciuto molto al ct Paolo Addesi, che è venuto a visionarlo e sarà presente con la Nazionale italiana. Un grazie speciale va al Comune e a tutti coloro che ci hanno permesso di portare l’evento a Marina di Massa oltre agli sponsors, vecchi e nuovi, che ci sostengono. A partire dalla Cooperativa l’Abbraccio di Massimiliano Bonocore che metterà in palio il suo IV trofeo e da Acqua Fonteviva di Evam col suo VI trofeo proseguendo con Fratelli Nani, Hotel Excelsior, Amici dell’Universo, Del Mar, Gaia, Intech, Acpitaly, Ottica Mercadante, Sistemi Uffici, Etruscaform, Cassa Risparmio Carrara, Fondazione Marmo e Ccn ’A spasso per la costa’ di Marina di Massa".

Gianluca Bondielli