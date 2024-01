Ciclismo. Presentata la squadra juniores ’Deka Riders Team’ di Sant’Agata

Tanti appassionati di ciclismo alla presentazione della squadra Juniores 2024 della Deka Riders Team, presso il circolo Campagnolo di Cotignola. E’ la nona stagione della squadra santagatese che si appresta ad affrontare il calendario ciclistico 2024 con 14 corridori sotto la guida dei direttori sportivi Franco Alboni e Stefano Seganti: si tratta di Matias Bacchini, Gabriele Bordieri, Lorenzo Casoni, Jonathan Fenzi, Federico Fornasiero, Martin Ghinelli, Alex Marcaccini, Fabio Martelli, Leonardo Nasolini, Marco Raffellini, Marcello Stoola, Francesco Succi, Marco Tonioni e Francesco Zandri. Numerose le autorità e gli ospiti del mondo del ciclismo: l’assessore allo sport del Comune di Cotignola Federico Settembrini, il presidente provinciale della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) Carlo Vassura, il Commissario Tecnico della Nazionale Under 23 Marino Amadori e numerosi ex campioni del pedale: Roberto Conti, Davide Cassani, Fabiano Fontanelli, Marco Selleri di Extragiro ed il patron della Carrera ProBike Davide Boifava, sponsor tecnico della squadra. "Una squadra ben equilibrata – spiega il diesse Aboni – con sei atleti al secondo anno di categoria ed otto che esordiscono tra gli Juniores. Il nostro obiettivo è di partecipare sia all’attività su strada che su pista, in quanto crediamo che la multidisciplinarità rappresenti un fattore di crescita e formazione degli atleti". In questi otto anni di attività "abbiamo dato la possibilità – osserva il team Manager Devis Montanari – ad oltre 100 ragazzi di praticare l’attività agonistica ed a molti di questi di poter accedere alle categoria degli Under 23. La Juniores è una categoria difficile, forse la più fragile della filiera perché il numero dei corridori è sempre più ridotto ed i costi di gestione crescenti. Siamo comunque orgogliosi di rappresentare un presidio importante per il movimento ciclistico regionale". Il presidente Fabrizio Chiarucci sostiene che "le difficoltà sono tante e quest’anno sono aggravate dalle norme introdotte dalla Riforma dello Sport che prevedono una serie di adempimenti amministrativi e burocratici che rischiano di essere insostenibili per le piccole società; particolarmente penalizzata è la gestione dei volontari che sono il motore della gestione dei sodalizi sportivi e dell’organizzazione delle gare ciclistiche. Senza un intervento ed un supporto da parte della Federazione c’è il rischio che le già poche gare in calendario si riducano ulteriormente, andando a penalizzare soprattutto il settore giovanile". La Deka Riders Team inizierà la stagione agonistica il 3 marzo a Pistoia.

lu.sca.