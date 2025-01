Ciclismo. Raduno per i 70 anni della Ciclistica Faentina, ospiti Cassani e altri big del pedale

Un secolo di passione per il ciclismo si festeggia domenica, presso il Centro Sociale Borgo di Faenza. Infatti, la Società Ciclistica La Faentina celebrerà, con un momento conviviale, il suo 70º anniversario di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana, che ha una data precisa: il 2 dicembre 1954. Tuttavia, la storia della società risale al 1907, quando era conosciuta come Sezione Ciclismo del Club Atletico Faenza e affiliata all’Unione Velocipedistica Italiana. Per festeggiare i 70 anni, l’attuale presidente dal 2018 del sodalizio manfredo, Raffaele Babini, già direttore di corsa del Giro d’Italia, ha invitato tutti coloro che hanno indossato i colori bianco-celeste a partecipare. Tra gli ospiti d’onore attesi, Valentina Zanzi oggi professionista con l’Aromitalia 3T Vaiano, ma anche Manuele Tarozzi, attualmente impegnato in Spagna in forza alla Bardiani Faizanè, Davide Cassani, ex ct della Nazionale, Marino Amadori, attuale Ct degli azzurrini Under23 e Adler Capelli. Per l’occasione verrà realizzata anche una medaglia celebrativa in ceramica. "Il nostro obiettivo – dice lo stesso presidente Raffaele Babini – è offrire opportunità a chi ha meno possibilità di utilizzare la bicicletta, aiutandoli a diventare ciclisti consapevoli, autonomi e sicuri. Con l’augurio che la società possa vivere altri 70 anni di successi: speriamo di poter coltivare e far emergere un futuro campione faentino".

All’evento sarà presente Martina Laghi, assessore allo Sport del comune di Faenza: "La Faentina rappresenta un esempio di dedizione allo sport, di valorizzazione del territorio e di educazione alle nuove generazioni".

u.b.