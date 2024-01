Ciclismo. Un 2023 soddisfacente per l’Avis Bike Cingoli

Archiviata con soddisfacenti risultati la stagione 2023, coincidente col 50° della fondazione, l’Avis Bike Club Cingoli si è subito consegnata a un anno denso d’impegni sui fronti organizzativo e agonistico, nel segno del nuovo sponsor Autofficina Ford Del Mastro Service Cingoli. In collaborazione col Comune, è in piena preparazione l’edizione n. 26 della "Nove fossi", in calendario per domenica 28 aprile, confermata anche come prova nei tradizionali circuiti (3 Regioni, Supersix Race, Bike Tour Coppa Marche, Sentieri del sole) e con alcune novità riguardanti i percorsi proposti. Presieduto da Primo Ciattaglia, l’Avis Bike Club ha concluso il 2023, con 103 soci, di cui 81 tesserati alla Fci come cicloturisti e cicloamatori. La 25ª "Nove fossi" che ha registrato 805 iscritti, nonostante un calo generalizzato del numero dei partecipanti a questo tipo di gare, si è evidenziata tra le prime gran fondo mtb del Centro-Sud. Diverse le uscite sociali per iniziative aperte anche ai non iscritti, circa 70 le presenze nelle principali competizioni anche all’estero. Piazzamenti come team: quinto posto nel 3 Regioni e nella Top 10 di diversi circuiti mtb; individuali: tre vittorie di categoria di circuito (Francesco Scortechini e Fabrizio Tobaldi nei Sentieri del Sole; Matteo Ciriaci nel Bike Tour; David Carletti maglia di campione provinciale nel Cross Country). Momento-clou del tradizionale incontro conviviale, la premiazione in base alla classifica sociale: vincitore con 808 punti e Avisbiker 2023 Francesco Scortechini (nella foto: il primo a sinistra col presidente Ciattaglia) anche migliori agonista mtb come Gianfranco Plebani nel settore-strada. Premi speciali sono stati attribuiti ai pedalatori che hanno sostenuto prestazioni particolari: Pierluigi Micheloni per la Castelfidardo-Capo Nord, Matteo Ciriaci per le 24 ore consecutive sui sentieri della "Nove Fossi", Scortechini per l’Appenninica mtb a tappe in 6 giorni.

Gianfilippo Centanni