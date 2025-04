Circolo della Scherma. Doppio bronzo a Faenza al Gp Giovanissimi

Il Circolo della Scherma di Cervia e Milano Marittima ha ottenuto buoni risultati al Gran Premio Giovanissimi tenutosi a Faenza, dove ha vinto due medaglie di bronzo e ottenuti tanti buoni piazzamenti. Bronzo per Lorenzo Paganelli nella categoria Ragazzi, mentre Achille Tahirovic è arrivato sedicesimo. Tra gli Allievi, Pietro Cidioli si è classificato all’undicesimo posto. Terza piazza anche per Valentina Righi tra le Ragazze, quinto per Giulia Neri, quattordicesimo per Megan Fusconi e diciottesimo per Matilde Gianfanti.