Circolo Forlivese azzurro. Due cadetti agli Europei

Hanno dominato la 2ª prova nazionale di qualificazione agli Assoluti Cadetti di spada: grazie al 1º e 2º posto conquistato a Catania, Riccardo Magni e Nicolò Sonnessa si sono garantiti anche la selezione con la nazionale italiana Under17 per i Campionati Europei in Turchia, ad Antalya, in programma proprio da oggi. I due portacolori del Circolo Schermistico Forlivese scenderanno in pedana per la prova individuale oggi, poi martedì, con il ravennate Francesco Delfino e il barese Davide Del Prete, in quella a squadre.

Nella gara di Catania, la vittoria è andata a Magni, che in finale ha battuto Sonnessa 15-8. E anche questa è una prima volta assoluta: non era mai accaduto che due atleti del Circolo Schermistico Forlivese lottassero in finale in una gara nazionale Under 17. In pedana in Sicilia anche Marcello Ghetti (28º) e, più indietro in classifica, Andrea Troiani, Matteo Maddalena, Enea Gentilini, Gioele Masini e Gianluca Niewierczuk. Tra le Cadette, buona prova di Elissa Chraim (14ª); con lei anche Francesca Spinelli e Margherita Ugolini. Qualificati per la finale Cadetti a Terni: Riccardo Magni, Nicolò Sonnessa, Marcello Ghetti ed Elissa Chraim.

Tra i Giovani ancora in luce Nicolò Sonnessa, in gara sotto età e 9º su 270 atleti. Molto bene anche Leonardo Cortini (12ª) e Riccardo Magni (20ª). In questa prova anche Gabriele Samorì, Adriano Rocco, Riccardo Cappelletti e Andrea Troiani. Tra le Giovani, nelle migliori 16 Mariachiara Testa (7ª) e Asia Vitali (11ª); buoni piazzamenti di Francesca Morosi (30ª) e Chiara Castagnoli (32ª); in gara anche Anita Sgubbi, Viola Casali, Greta Versari e Zakiya Chraim. Ai tricolori a Cortini, Sonnessa, Magni, Vitali, Testa, Castagnoli, Versari, Morosi e Chraim.

Ugo Bentivogli