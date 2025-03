Rugby serie A. La Fiorini stende il Patavium e crede alla vetta

Al Teknowool Rugby Park la Fiorini Pesaro Rugby, serie A, ha la meglio su meteo ballerino e avversaria. Un match tirato con il risultato mai scontato terminato per 28-23 a favore dei padroni di casa. Per i kiwi giallorossi arrivano dunque i 5 punti sperati, ma non bastano a spostare la formazione pesarese dal 3° posto in classifica. La vittoria di Valsugana su Viadana lascia infatti i giallorossi al terzo gradino a -3 dalla capolista. Non basta quindi la vittoria per agganciare la vetta. Per ora.

"Abbiamo ottenuto i 5 punti che volevamo – il commento a fine partita del coach Marcelo Martino –. Sapevamo di avere di fronte una squadra impegnativa, che sarebbe arrivata con il morale alto, l’abbiamo studiata bene e sapevamo che facendo il nostro gioco l’avremmo messa in difficoltà. Patavium è una bella squadra, con giocatori di valore. Ce l’abbiamo fatta, però siamo stati molto intermittenti. Ci mettiamo pressione da soli dando l’opportunità all’avversaria di fare punti. Dobbiamo imparare molto da questa partita, è importante imparare anche dalle vittorie, analizzare gli errori anche quando il risultato finale è positivo. La squadra ha la mentalità giusta per vincere le partite, gioca fino alla fine, anche quando ci troviamo in difficoltà. Nei momenti più duri la squadra viene fuori".

La squadra di Pesaro era fortemente rimaneggiata, a causa dei numerosi infortuni, con innesti dalla cadetta e dall’under 18 che non hanno sfigurato: "Per me questo è importantissimo. Come allenatore mi mette in difficoltà per la formazione della rosa, è un bel problema da avere. È frutto del lavoro che stiamo facendo, un lavoro congiunto anche con gli allenatori della cadetta e delle giovanili. E i risultati si vedono anche nelle altre categorie, si nota una mentalità comune in tutte le formazioni giallorosse. Sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi che hanno giocato domenica scorsa".

b.t.