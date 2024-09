Circuito "corri nella maremma». Fabio Tronconi taglia per primo il traguardo alla Marcia Verde di Roccastrada

Fabio Tronconi (portacolori del Team Marathon Bike) ritorna al successo dopo quattro anni proprio sulle strade di casa.

Il podista roccastradino è il vincitore della Marcia Verde di Roccastrada, corsa podistica competitiva organizzata dal Team Marathon Bike e che fa parte del circuito podistico "Corri nella Maremma".

Per l’atleta locale è la terza vittoria nella gara di casa, la quinta nel circuito agganciando al sesto posto degli atleti più vincenti il compagno di squadra Michele Checcacci. Tronconi ha tagliato il traguardo degli 11 chilometri in 39 minuti e 41 secondi precedendo Gioele Romiti (Tirreno Atletica Civitavecchia) che è arrivato in 41’ e 8 secondi; terzo posto per Sebastiano De Masi (Ordine degli Ingegneri di Bari) col tempo di 41’34. Mai così tanti runners hanno invaso Roccastrada che segna il nuovo primato con ben 127 atleti al traguardo.

Nel paese delle colline metallifere si festeggia anche il successo nella gara femminile di Marcella Municchi (Costa d’Argento) prima al traguardo col tempo di 47’27’’ davanti a Ilaria Tedesco (Ordine degli Ingegneri di Pisa), e Antea Pellegrino (runcard) in 49’40’’.

Il prossimo appuntamento con il circuito "Corri nella Maremma" è in programma il 6 ottobre con la Corsa dei Forti, gara di 9 chilometri che partirà dal forte delle Marze per arrivare al Forte San Rocco di Marina di Grosseto.