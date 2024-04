Circuito "Corri nella Maremma». "Run Race 4° Stormo». Dieci chilometri "veloci»

Dopo lo sconfinamento in provincia di Siena, il "Corri nella Maremma" ritorna in provincia di Grosseto per la sua terza tappa a Grosseto dove si corre la 10 chilometri della "Run Race 4° Stormo", la gara più veloce del circuito. Una gara che si svolgerà tutta all’ interno dell’aeroporto militare Corrado Baccarini. Sono previsti premi per i primi tre uomini e le prime tre donne classificate assolute e per i primi tre di ogni categoria: Juniores 16-17, Uomini A18-34, B35-39, C40-44, D45-49, E50-54, F55-59, G60-64, H65+ Donne L18-39, M40-49, N50+.

L’albo d’oro della corsa vede quattro vittorie per Joachim Nshimirimana nel 2015, 20128, 2022 e 2023, mentre al femminile ci sono due vittorie a testa per Katerina Stankiewicz e Antonella Ottobrino. Il record del percorso è di Nshimirimana 31’52’’ (2018) al maschile e di Angela Carpino 38’28’’ (2017) al femminile. I vincitori più giovani sono stati Leonardo Cialini (28 anni, 8 mesi) e Katerina Stankiewicz (28 anni, 2 mesi), mentre i vincitori più anziani: Joachim Nshimirimana (50 anni , 8 mesi) e Marcella Municchi (54 anni, 10 mesi). Dopo la gara odierna il circuito podistico Corri nella Maremma proseguirà domenica con il "Giro della Laguna", la mezza maratona di Orbetello, evento sempre molto partecipato che ha aumentato i propri iscritti anno dopo anno.