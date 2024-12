Circuito "corri nella maremma». "Scalata dei Presepi. Lubrano e Municchi al top

Davide Catalano la spunta su Gabriele Lubrano. Il giovane atleta del Team Marathon Bike ha vinto la Scalata dei Presepi, corsa podistica competitiva da Batignano a Montorsaio, per un percorso di 6 chilometri tutti in salita. Alla gara si sono presentati 117 atleti. Catalano ha tagliato il traguardo in 23’ 15’’ battendo l’esperto Lubrano (Atletica Costa d’Argento) staccato di 17 secondi; terzo classificato Edoardo Tonani (Ymca) in 23’35’’. Al femminile, si conferma imbattibile Marcella Municchi (Costa d’Argento) alla quarta affermazione su quattro partecipazioni. Prima col tempo di 28’05’’, davanti a Francesca Paradisi (Gruppo Podistico Rossini) staccata staccata di oltre tre minuti; terzo posto per Angela Mazzoli (Atletica Costa d’Argento). La gara di Montorsaio era l’ultima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma. E si sono decisi all’ultima tappa gli ultimi nomi dei vincitori del Trofeo Corri nella Maremma 2024. Nella Top Runner maschile la spunta Davide Catalano (Team Marathon Bike) vincendo la gara finale. Il giovane talento della squadra di Maurizio Ciolfi, è il quarto vincitore (il più giovane) Top Runners in 17 anni, succedendo a Jacopo Boscarini, Stefano Musardo e Vincenzo Lembo. Decise anche le ultime categorie con Francesco Cannata (Runcard) nella categoria B e Isabella Guida (Team Marathon Bike) nella N, al loro primo titolo nel circuito.