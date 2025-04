Gp Parco Alpi Apuane premiato alla festa dell'atletica in Toscana

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in passerella alla festa dell’atletica della Regione Toscana, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti per i risultati conseguiti nell’intero anno 2024. I biancoverdi premiati sono stati Francesco Guerra e Nicolò Bedini (foto) per le presenze in Nazionale e come vincitori di titoli italiani in più manifestazioni e Alessio Terrasi per il titolo italiano della 50 chilometri.

La premiazione si è svolta a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, a Firenze, alla presenza del presidente della "Fidal", Stefano Mei, dell’assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Inoltre la società del presidente Graziano Poli, per la categoria "Assoluti", ha ottenuto il premio per il dodicesimo posto ai campionati europei di cross, per la prestigiosa vittoria del campionato italiano di cross e del cross regionale. Mentre, per la categoria "Master" (da 34 anni e oltre) i riconoscimenti attribuiti al Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sono arrivati per la vittoria del titolo regionale nel cross, nella 10 chilometri su strada.

In sintesi ancora tanti successi che contribuiscono a portare alto nell’atletica il nome della società biancoverde garfagnina in Toscana, a livello nazionale e anche in Europa.

Dino Magistrelli