CIV 2025 al via: Andrea Mantovani pronto per il debutto al Misano World Circuit

Il campionato CIV 2025 parte dal Misano World Circuit. L’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sarà teatro delle battaglie nelle 5 categorie del Campionato: SBK, Moto3, SS600, Premoto3 e SS300. Mantovani è carico per iniziare la nuova stagione 2025 e la nuova avventura con il Team D’Ettorre.

Durante i test della settimana scorsa sempre sul circuito Mwc, Andrea e il team hanno svolto un grande lavoro di messa a punto in particolare della ciclistica in vista del primo weekend di gare. Il pilota ha effettuato diversi turni in pista e a fine giornata si è dichiarato particolarmente soddisfatto delle prestazioni ottenute.

A questo punto non resta che aspettare il weekend di gare, dove si vedrà un Andrea Mantovani sicuro protagonista e come sua caratteristica sempre in battaglia per le posizioni di testa. "Sono stati due giorni di test assolutamente importanti e utili per la messa a punto della moto. Sono molto carico e motivato per poter fare una stagione sempre in lotta per il podio", ha detto.