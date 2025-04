Club Scherma Agliana: Successi e Qualificazioni ai Campionati Italiani

Ottime notizie dalla scherma pistoiese. Il Club Scherma Agliana dei maestri Agostino Sanacore e Mabel Biagiotti gode buona salute: gioisce, infatti, per l’eccellente 22° posto colto dal carabiniere azzurro Tommaso Martini nella prova di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto, tenutasi a Lima, in Perù. Lo schermidore aglianese si è qualificato anche al Campionato Italiano Assoluti che si terrà a Piacenza all’inizio di giugno. Buone nuove per la neo dottoressa Alison Staino, che è riuscita a staccare il pass per Piacenza senza passare dai Campionati Italiani Assoluti Gold di Riccione, ai quali invece prenderà parte Alina Nistri.

Belle notizie anche da Salsomaggiore Terme, ove si sono svolti i Campionati Italiani Under 23. Grazie a una gara di notevole autorevolezza, la già citata Nistri ha ottenuto il 12° posto finale. Sottotono, in questa occasione, la prestazione di Staino, fermatasi al primo turno di diretta. Jacopo Luchetti e Lamberto Loguercio hanno conquistato la qualificazione al Campionato Italiano Giovani Gold, che sarà disputato a Riccione a metà maggio. Thomas Tortora e Linda Tesi, invece, dovranno passare dalle qualifiche regionali per accedere eventualmente alla finale in terra di Romagna. Infine, nella terza prova Interregionale GPG, a Livorno, gli allievi Gabriele Ghezzi e Andrea Ruben Guidi ed Edoardo Righi, categoria maschietti non hanno brillato.

Gianluca Barni