Compagnia Maremmana Arcieri. Bilisari e Tognozzi campioni toscani

Dopo il successo nella gara di Ferragosto a Montalcino, e in vista dei Campionati italiani di settembre, la Compagnia Maremmana Arcieri si fa onore al Campionato toscano targa 2024 di Cascina. In trasferta la squadra biancorossa ha ottenuto due titoli toscani con Matteo Bilisari, e Daniele Tognozzi, mentre sono arrivati quattro primi posti in qualifica con Matteo Bilisari, Ilaria Tognozzi, Vittoria Capuccini e a squadre, oltre alla conquista di quattro secondi posti ed un terzo posto, sempre nella qualifica a 36 frecce. Una spedizione positiva quindi quella biancorossa che ha visto le ottime prestazioni dei ragazzi della Compagnia Maremmana Arcieri a due settimane dai Campionati italiani, con molti degli arcieri impegnati in vista dei campionati italiani. Nella qualifica su 36 frecce, ci sono stati i primi posti di Matteo Bilisari nella categoria arco olimpico senior maschile, di Ilaria Tognozzi nella categoria arco olimpico allievi femminile, di Vittoria Capuccini nella categoria arco olimpico ragazze femminile e della squadra ragazze femminile dell’arco olimpico composta da Capuccini, Pepi e Fruscoloni.

Poi ci sono stati i secondi posti di Niccolò Mazzuoli nell’arco olimpico allievi maschile, di Alessia Bilisari nell’arco olimpico allievi femminile, di Serena Pepi nell’arco olimpico allievi femminile. Argento per Serena Pepi anche nell’arco olimpico ragazze femminile e per Leonardo Marchi nel compound allievi maschile. Terza piazza per Cristian Bertoldi nell’arco olimpico allievi maschile. Quarto posto invece per Maurizio Rossi nell’arco olimpico master maschile, per Sara Fruscoloni nell’arco olimpico ragazzi femminile, per Daniele Tognozzi nell’arco nudo master maschile. Agli scontri per i regolamenti sono rientrati Daniele Tognozzi, Matteo Bilisari e Maurizio Rossi. Bilisari ha conquista il titolo di campione regionale assoluto individuale nell’arco olimpico senior maschile, così come Tognozzi nell’arco nudo master maschile. Rossi invece ha chiuso tredicesimo su ventisei partecipanti.