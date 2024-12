Con i soci e i giocatori del circolo. Al Molino del Pero grande show per la ’Louisiana degli auguri’

Domenica scorsa al Golf Molino del Pero i soci del circolo e i giocatori bolognesi, approfittando dell’impraticabilità degli altri percorsi di Bologna, hanno preso parte alla Louisiana degli Auguri, gara sponsorizzata da Mento Ponteggi. I golfisti hanno raggiunto il circolo di Monzuno godendo del clima ancora gradevole e del percorso in ottime condizioni grazie al fondo drenante e al lavoro degli addetti alla manutenzione. I giocatori sono scesi in campo a coppie. I saliscendi delle 18 buche sono state un buon banco di prova e hanno messo in difficoltà molti degli interpreti in campo. Giulio Stefanini e Leonardo Ventura hanno vinto grazie a un giro in 73 colpi, quattro oltre il par previsto per i professionisti.

Combattuta la categoria netta nella quale Alessandro Righetti e Laura Grandi (37) hanno avuto la meglio su Francesco Begnardi e Francesca Capitani, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Leonardo Giorgi e Andrea Marangon (36). Miglior coppia mista Mauro Spisani e Lorena Facchini (36).

Andrea Ronchi