Will verso il recupero. Shengelia dimesso dall’ospedale: rientro possibile il 10 gennaio. Clyburn punta il Villeurbanne

Will Clyburn dovrebbe essere recuperato per la gara di venerdì sera quando alla Segafredo Arena arriverà il Villeurbanne per la prima giornata del girone di ritorno della fase di Eurolega. L’esterno statunitense aveva rimediato una contusione all’occhio sinistro nell’ultima azione della gara contro il Barcellona e per questo motivo aveva saltato l’impegno di domenica a Trento. In questa sua prima avventura italiana le sue prestazioni hanno avuto pochi alti e tanti bassi, ma tra le questioni che hanno impedito al numero 8 bianconero di rendere per quanto previsto non si può inserire l’indolenza o la mancanza di coraggio, visto che sta scalpitando per tornare in campo il prima possibile.

E’ molto più complicata la situazione di Toko Shengelia. Il lungo georgiano è stato dimesso dopo essere stato ricoverato per una ulcera duodenale sanguinante. Il suo rientro è previsto per la gara del 10 gennaio quando il Baskonia arriverà sotto le Due Torri. I tempi lunghi della sua convalescenza sono dovuti al fatto che la lesione ha creato parecchi problemi al giocatore che deve recuperare sia il tono muscolare che una condizione fisica accettabile. Quello della forma è un capitolo delicata negli ambienti bianconeri con i soli Alessandro Pajola e Isaia Cordinier che da inizio stagione hanno trasmesso l’impressione di essere fisicamente in palla.