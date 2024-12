La magia del Gast Christmas Basket

Quando solidarietà e inclusività vincono sul campo. E’ successo in occasione della XVI edizione di “Gast Christmas Basket”, ormai tradizionale torneo di basket promosso dalla G.a.s.t. (Giochiamo anche se triboliamo), la festa di sport e inclusione sociale per persone di ogni età con abilità diverse, terminato con premiazione per tutti gli atleti e un momento conviviale per gli auguri di buone feste.

Protagonisti gli atleti di Pallacanestro Scandiano, Amici dello sport Trento e Arbor Basket di Reggio, in un pomeriggio di bella condivisione. Tutti i giocatori hanno ricevuto una t-shirt di ricordo e una medaglia, oltre alle coppe per i vincitori del torneo.

L’Arbor ha vinto la XVI edizione del torneo, battendo in finale Scandiano Premi (offerti da Pallacanestro Reggiana) per l’mvp del torneo Davide Scardovelli (Scandiano), Valentina Fantuzzi (Scandiano) si è aggiudicata il ’Gast Christmas Special Player’ e Corrado Ballistri (g.a.s.t.) che ha vinto la gara di tiri da 3 punti.

Felice Giacomo Cibelli, presidente Gast Impresa Sociale: "Gast Christmas Basket è un momento irrinunciabile della nostra stagione di attività, è un evento magico. L’atmosfera che si respira è meravigliosa, unica, è veramente una vera festa di Natale".

Resta aperta la raccolta fondi ’Natale speciale per Gast’: attraverso donazioni detraibili fiscalmente si regala la possibilità di fare sport a un ragazzo disabile.

Iban: IT 60 F 02008 12813 000104142178