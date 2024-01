Conclusa la "Forte Sea Front". Sebastiani compie l’impresa. Quattro maratone in 4 giorni

Ennesima impresa di Francesco Sebastiani che riesce a completare la Forte Sea Front, cioè portare al termine 4 maratone in 4 giorni. La Track & Field Grosseto, società di Master grossetana, Sebastiani ha corso 172 chilometri in totale corsi bene , finendo in progressione dimostrando davvero di essere in grande forma. Una stagione importante per Francesco quella che è appena iniziata con un’impresa davvero leggendaria, con sogni ben più impegnativi, iniziata nel migliore dei modi.

Ma la stagione della Track & Field sta già scaldando i motori: si registra infatti un prestigioso terzo posto, nella categoria M50 per Gabriele Lubrano nello storico cross del Campaccio, che è una corsa campestre organizzata annualmente all’inizio di gennaio dall’Us Sangiorgese a San Giorgio su Legnano vicino a Milano.