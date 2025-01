Condor Pasa e Cardoso al Gp della Vittoria

Il calendario delle grandi classiche dell’ippica inaugura la serie lunedì all’Arcoveggio con il Gran Premio della Vittoria-trofeo Carlo Mantellini, una sfida sulla distanza dei 2460 metri che ha richiamato sotto le Due Torri dieci binomi dalla notevole consistenza tecnica. Alcuni partecipanti vantano un’ottima carriera, come Diluca Mo e Belzebù Jet, altri si affidano all’esperienza di catch driver come Andrea Farolfi nell’occasione in sulky a Elton Wise, o alla maestria di Roberto Vecchione. La vittoria sembra nel mirino di Condor Pasa Gar che, in coppia con Giorgio d’Alessandro jr, è stato vincitore del Gp Valentinia. A contendergli il gradino più alto del podio Cardoso Dr.