Continental Cup. L’Innocenti Follonica dà l’assalto allo Sporting. Franchi s’infortuna alla caviglia, al suo posto Bracali

Trasferta internazionale per il Follonica: il Pavilhão "Dr. Salvador Machado" di Oliveira de Azeméis si prepara a diventare il palcoscenico della Wse Continental Cup 2024. Il trofeo sarà conteso in un formato "final four", che vedrà sfidarsi le finaliste delle due principali competizioni europee della scorsa stagione. Gli azzurri del Golfo sfideranno lo Sporting Lisbona (alle 15 italiane), vicitore della Coppa Campioni. Dall’altro lato del tabellone, l’Oliveirense, reduce dalla sconfitta in finale di Champions League contro lo Sporting, si misurerà con gli spagnoli di Igualada, vincitori della seconda competizione europea. Inizio alle 18 locali. Domani le due vincitrici si affronteranno in finale (16 italiane). Il Follonica non avrà Franchi (nella foto) infortunato alla caviglia. Per l’attaccante nessuna frattura. Al suo posto Claudio Bracali.