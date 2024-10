Trasferta siciliana da incubo. Tc Italia beffato al super tie-break

E’ andata male al Tennis Italia di Forte dei Marmi la trasferta in Sicilia, ma perdere la sfida al super-tiebreak dell’ultima partita della giornata, lascia un po’ l’amaro in bocca. 4-2 il punteggio finale per la squadra di casa e già tre quarti di sentenza per i versiliesi che salvo sorprese saranno costretti a giocare i playout per la permanenza nel massimo campionato. Però, tempo al tempo: se nelle prossime sfide, tornerà a disposizione Stefano Travaglia lo scenario potrebbe cambiare.

Nei primi singolari della giornata, il Circolo Tennis Palermo ha dettato legge: disco rosso sia per Luca Potenza (2-1, con parziali di 6-3, 6-7 e 6-4) sconfitto da Salvatore Caruso che per lo spagnolo Antonio Dimas, al debutto stagionale, contro Gabriele Piraino (6-4-6-3). La prima sgasata per i versiliesi l’ha data Marco Furlanetto che con grande autorevolezza ha sconfitto Francesco Mineo per 2-0 (6-4, 6-1). Dunque, dopo i singolari, il Tc Palermo era in vantaggio per 3-1. A quel punto, la vittoria per i versiliesi era impossibile, i ragazzi di Matteo Marrai dovevano per forza strizzare l’occhiolino al pareggio ma era necessario vincere i due doppi.

Ma il progetto non si è concretizzato nonostante la grande prestazione dei quattro atleti chiamati in campo: Marco Furlanetto e Luca Potenza hanno messo alla porta la coppia Piraino-Caruso per 2-0, con due set davvero effervescenti per qualità e determinazione. 7-6 e 6-2. Diventava così decisivo l’ultimo doppio, dove l’equilibrio è stato rotto al super-tie break quando la coppia composta da Giannessi e Surano ha avuto la meglio su Trusendi e Ferrari per 2-1, con parziali di 5-7, 6-3 e 10-7. Con questa sconfitta, il Tc Italia resta in terza posizione in un girone dominato fino ad oggi dal Tc Santa Margherita Ligure che battendo il Tc Massa Lombardi ha collezionato la quarta vittoria consecutiva.

Per i versiliesi, il prossimo turno sarà in casa proprio contro la capolista: visto che non ci sarà nulla da perdere, chissà che non possa venire fuori una prestazione memorabile. Staremo a vedere, ma un fatto è certo: in questa stagione la qualificazione per i playoff scudetto è sfumata.