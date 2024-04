Coppa del Mondo, Luchini inarrestabile. Tripla vittoria in Canada e ora passa al surf

Ha vinto le due Coppe del Mondo di specialità, oltre alla Coppa del Mondo di classifica generale. E’ uno Jacopo Luchini in versione "asso pigliatutto", quello reduce dalle finali di Coppa del Mondo di snowboard che si sono chiuse di recente in Canada. L’atleta di Montemurlo vi arrivava potendo contare su un buon vantaggio nella classifica generale delle due specialità che lo vedevano impegnato. E le cose si sono messe bene sin da subito per lui, anche quando non è riuscito a piazzarsi fra i primissimi: nella Bristish Columbia, a Big White, si è piazzato settimo nel "boarder cross", aggiudicandosi tuttavia il trofeo del vincitore finale (ossia la "Coppa di Cristallo") alla luce del rendimento costante evidenziato lungo l’arco dell’intera annata agonistica. E si è ripetuto nella seconda fase della rassegna valida per il "banked slalom", che si è svolta nello Yukon: Jacopo ha totalizzato un terzo ed un primo posto nelle due gare che gli hanno permesso anche in questo caso di sollevare al cielo la coppa. E alla luce di questi due primi posti nelle due classifiche in questione, ha vinto anche la Coppa del Mondo generale ("overall").

Il modo migliore per chiudere la stagione agonistica invernale, insomma.

"E’ andata molto bene, non potevo chiedere di meglio – ha commentato il diretto interessato – mi sono impegnato al massimo, sono stati mesi impegnativi e molto duri. Adesso mi riposerò per un mese, per poi riprendere ad allenarmi nel surf".

Già, perché nella seconda parte dell’anno Luchini passerà dalla tavola sulla neve a quella che sfreccia sulle onde dell’oceano: già lo scorso anno si era cimentato nei Mondiali di surf, cogliendo un buon piazzamento.

E se il primo amore resta lo snowboard, con obiettivo primario fissato nel qualificarsi e nel ben figurare alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026, lo sportivo classe 1990 vuole continuare a migliorare e a gareggiare ai vertici anche nel surf. "Andrò a Bali a metà del prossimo mese – ha detto Luchini – l’idea è quella di restare lì ad allenarmi almeno fino al prossimo settembre, per poi farmi trovare pronto per la massima competizione mondiale". Luchini, insomma, non ha la minima intenzione di fermarsi.

