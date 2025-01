Coppa Italia. Grosseto e Follonica, che sfide ai quarti

Decise le date dei quarti di finale di Coppa Italia con le due squadre maremmane, il Circolo Pattinatori Grosseto e Il Follonica, che sono in lizza per un posto nella Final Four. La squadra biancorossa ha chiuso all’ottavo posto in classifica il girone di andata e affronterà il Trissino primo in classifica, campione d’Italia, mercoledì 22 gennaio in una sfida "secca". La sfida si disputerà alle 20.45 al palazzetto dei veneti perchè la corazzata ha chiuso al primo posto. Mercoledì 29 invece al Capannino (sempre alle 20.45) è in programma l’altro quarto di finale che vedrà di fronte l’Innocenti Follonica contro il Bassano. Gli azzurri hanno chiuso al quarto posto l’andata e affronteranno in casa (anche in questo caso sfida unica) i giallorossi di Ale Bertolucci, squadra in forte ascesa. Gli altri quarti di finale saranno Lodi-Valdagno e Forte dei Marmi-Monza. La Final Four si disputerà in sede da definire il 15 e il 16 marzo.