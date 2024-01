Coppa italia. Il Follonica mostra la "manita»

Follonica sul velluto contro il Valdagno (5-1 il finale) nei quarti di Coppa Italia. Un successo arrivato al Capannino che proietta i biancazzurri verso la Final Four. La squadra di Silva mette subito alle corde il Valdagno e grazie a Bonarelli passa a condurre con il punteggio di 2-0. Un minuto dopo ancora Bonarelli con un tap-in da dentro area è il più veloce di tutti a mettere in gol. Montigel porta a tre il vantaggio grazie ad un gol in mischia gestito bene dopo un contropiede fulmineo dei ragazzi del Golfo. Nel secondo tempo il Follonica pensa a mantenere il vantaggio ma il Valdagno si rifà sotto con Borregan che scarta Barozzi e mette in rete da pochi metri. Francesco Banini ristabilisce le distanza grazie ad un assist del fratello Davide che si era involato sulla sinistra. Montigel chiude i giochi con un tocco ravvicinato dopo un’altra bella azione corale.

Follonica: Barozzi (Maggi); Buralli, F.Pagnini, M.Pagnini, Montigel, F.Banini, D.Banini, Bonarelli, Maldini. All. Silva.