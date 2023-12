Coppa Marche, 15 partite e 7 trofei in palio a Macerata

Le finali di Coppa Marche del calcio a5 regionale si disputeranno dal 4 al 7 gennaio al PalaTriccoli dove vi si giocheranno 15 partite e saranno 22 le squadre a caccia dei 7 trofei in palio: coppa serie C maschile, C femminile, D maschile e tutte le giovanili regionali maschili, ovvero Under 21, U19, U17 e U15. Il movimento futsal maceratese sarà rappresentato da Avenale, Gagliole, Santa Maria Apparente, Fight Bulls Corridonia e Cantine Riunite Tolentino. Giovedì 4 via ci saranno i quarti di Coppa C maschile, alle 15 Nuova Juventina-Pianaccio, ore 17 Cagli (detentrice)-Pietralacroce73, ore 19 Gagliole-Futsal Caselle, ore 21 Jesi-Avenale. Venerdì alle 17.30 finale Under19 Fermana-Amici C.Sportivo Mondolfo, ore 19.30 semifinale serie D San Biagio-Urbino, ore 21.30 altra semifinale serie D Grottammare-Futsal Recanati. Il giorno dell’Epifania si comincia alle 15 con la finale Under21 Italservice Pesaro-Real Fabriano, alle 17 finale Under17 Fight Bulls Corridonia-Amici C.Sportivo Mondolfo, ore 19 la prima semifinale per la serie C e alle 21 la seconda (c’è il rischio che Gagliole e Avenale si scontrino). Domenica alle 9.30 "Tavola Rotonda del Futsal marchigiano", relatori Roberto Osimani e Jacopo Petrucci. Ore 11.30 finale Under15 Amici C.Sportivo Mondolfo-Cantine R. Tolentino, ore 15 finale serie D (novità di questa edizione), alle 16.45 finale C femminile Dorica Torrette Mantovani-Santa Maria Apparente. Alle 18.30 l’ultimo atto per la serie C maschile.

Andrea Scoppa