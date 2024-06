La Corrilago a Barberino di Mugello, le foto della 19esima edizione

Barberino di Mugello, 9 giugno 2024 – Il 19º appuntamento con la Corrilago Barberino di Mugello si è svolto con un successo che ha superato ogni aspettativa. Organizzata magistralmente dalla Asd Runners Barberino, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Barberino di Mugello e sotto l'egida della Uisp, la gara ha visto protagonisti 240 partecipanti che si sono sfidati su un percorso di quasi 13 chilometri.

L'evento ha avuto luogo presso "l'area eventi Andolaccio," situata sulle suggestive rive del Lago di Bilancino. A causa di problemi di staticità che hanno interdetto l'accesso alla passerella sullo scolmatore, il tracciato storico è stato sostituito con un itinerario che ha sfruttato le piste ciclabili intorno all'area eventi. Nonostante questa difficoltà, l'organizzazione è stata impeccabile grazie al grande impegno dei volontari e al supporto risolutivo dell'amministrazione comunale.

Il presidente della Asd Runners Barberino, Alessio Iozzelli, ha espresso grande soddisfazione per lo svolgimento dell'evento, sottolineando lo sforzo collettivo necessario per allestire al meglio il nuovo percorso. La manifestazione non solo ha rappresentato un momento di grande sportività e competizione, ma ha anche evidenziato l'importanza della collaborazione tra associazioni sportive, volontari e istituzioni locali. La Corrilago Barberino di Mugello continua a essere un appuntamento imperdibile nel calendario podistico, richiamando appassionati e atleti di ogni livello. Questa edizione, in particolare, ha dimostrato come la passione per lo sport possa superare le avversità logistiche, offrendo uno spettacolo memorabile e una giornata di festa all'insegna della solidarietà e dello spirito comunitario.