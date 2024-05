Corsa ai titoli nazionali giovanili. Squadre versiliesi in cerca di gloria

I campionati regionali di hockey si sono conclusi e dal 23 maggio 16 giugno quattro fine settimana saranno dedicati alle finali nazionali delle varie categorie in cui, ancora una volta, le formazioni del nostro comprensorio, ben nove quelle qualificatesi, puntano a essere protagoniste, considerato anche che in due categorie, under 11 (dal 23 al 26 maggio) e 17 (30 maggio – 2 giugno), le finali si disputeranno rispettivamente al Pardini Sporting Center, organizzata dalla Rotellistica Camaiore e al Palabarsacchi, organizzata dalla Spv Group.

Questi nel dettaglio, date, sedi e gironi.

Under 11, Lido di Camaiore 23-26 maggio. A: Grosseto, Seregno, Pesaro, Correggio, Sandrigo. B: R.Bassano, Valdagno, Trissino, Camaiore, Follonica.

Under 13, Castiglione 30 maggio-2 giugno. A: R.Bassano, Lodi, Follonica, Eboli, Scandiano. B: Castiglione, Thiene, Correggio, Breganze, Agrate.

Under 15, Castiglione, 23-26 maggio. A: Pumas Viareggio, Seregno, Novara, Gioovinazzo, Sandrigo. B: Scandiano, Trissino, R.Bassano, Correggio, Castiglione.

Under 17, Viareggio 30 maggio-2 giugno. A: Correggio, Trissino, Cgc e Spv Viareggio, Lodi. B: Scandiano, R.Bassano, Eboli, Breganze, Forte dei Marmi.

Under 19, Follonica, 6-9 giugno. A: Follonica, Pumas, Forte, Salerno, Correggio. B: Lodi, Cremona, Valdagno, R.Bassano, Breganze.

Under 23, Breganze 13-16 giugno. A: Pumas, Montecchio, Breganze, Novara, Giovinazzo/Matera. B: Mirandola, Camaiore, Seregno, Sarzana, Modena.

In ogni categoria verranno assegnati sia i titoli italiani (accederanno alla fase finale le 6 squadre meglio piazzate nei gironi) sia le coppe Italia (con le rimanenti 4).

G.A.