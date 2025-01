Corsa campestre scolastica. La carica dei 200 atleti-studenti

Con l’organizzazione del Nucleo Territoriale dei Campionati Studenteschi, l’ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e della Società Sportiva Atletica Pietrasanta, si è svolta la corsa campestre scolastica. Gli istituti partecipanti includevano le Scuole Medie di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza Camaiore e Massarosa, e per la prima volta anche la EIIS, la scuola internazionale di Capezzano. Gli studenti si sono sfidati sulle classiche distanze di 1 Km per gli studenti di entrambi i generi nati nel millesimo 2013/2014 per la categoria “ragazzi”; di 1,5 Km per la categoria “femmine” degli anni 2010/2011/2012 e di 2 Km per i “maschi” di pari età per la categoria “cadetti”. Il percorso della campestre è stato il manto erboso dello stadio di atletica:

“Ragazze”: 1° Manara Michela Scuola Ugo Guidi di Forte dei Marmi; 2° Rossi Ludovica Scuola Media Santini di Marina di Pietrasanta; 3° Olivieri Emi I stituto Armando Sforzi di Massarosa

“Ragazzi”: 1° Mariani Matteo Scuola Ugo Guidi di Forte dei Marmi; 2° Bacci Giacomo Scuola Ugo Guidi di Forte dei Marmi; 3° Pinato Cesare Istituto Armando Sforzi di Massarosa.

“Cadette”: 1° Bertoni Angelica Istituto Armando Sforzi di Massarosa; 2° Shabi Madriana Scuola Media Santini di Marina di Pietrasanta; 3° Frediani Aurora Scuola Ugo Guidi di Forte dei Marmi

“Cadetti”: 1° Orlandini Alessandro Scuola Ugo Guidi del Forte; 2° Barberi Francesco Scuola Media Santini di Marina di Pietrasanta; 3° Benedetti Alessandro Comprensivo Camaiore 1